Esqueça a praia. Fim de semana vai ser de mau tempo, apontam previsões do IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 3 de junho, a ocorrência de aguaceiros, em especial durante a tarde e no interior, onde serão por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

De acordo com o site do IPMA, o fim de semana vai arrancar com períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado até ao meio da manhã mas, a partir do final da manhã, haverá aguaceiros que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no interior Norte e Centro.

O vento soprará em geral fraco predominando do quadrante oeste, soprando por vezes moderado (até 30 km/h) de noroeste nas terras altas e no litoral oeste durante a tarde.

Na região da Grande Lisboa, prevêem-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado até ao meio da manhã. O IPMA refere a possibilidade de ocorrência de aguaceiros no início da tarde, com vento fraco a moderado (até 25 km/h) de noroeste.

Também no Grande Porto, há previsão de períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado até ao meio da manhã, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. O vento será em geral fraco (até 20 km/h) de noroeste e existe a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

Para domingo, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros a partir do final da manhã, em especial no interior, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

O vento soprará fraco, temporariamente moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste durante a tarde, em especial no litoral e nas terras altas.

Na próxima semana, o cenário vai continuar a ser de tempo chuvoso devido à aproximação de uma depressão complexa ao território continental.