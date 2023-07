Alice foi deixada acorrentada e à fome pelos donos. Agora, procura uma família que a ame

Alice é mais uma cadela que teve a sorte de o seu destino se cruzar com o IRA - Intervenção e Resgate Animal. Abandonada pelos donos, que terá viajado para fora do país, esta ‘menina’ de pequeno porte viu-se acorrentada com apenas 30 centímetros de ‘liberdade’.

Os membros do IRA encontraram Alice esfomeada, muito magra e a precisar de cuidados médicos. Ainda assim, como se pode ver pelas imagens partilhadas no Facebook pela organização, a cadela reagiu com alegria e afeto à presença das pessoas.

“Mais um dia, mais uma denúncia, mais um animal em risco de vida. Planeamos, executamos e resgatamos. Donos ausentes e incontactáveis, animal faminto e preso por uma corrente com apenas 30 centímetros de liberdade para movimentar-se”, pode ler-se no post do IRA.

"Esta cadelinha está acorrentada no estado de magreza brutal que podem ver. Encontra-se no espaço de uma antiga sucateira que se encontra ao abandono. Desconhecemos quem é o proprietário da patuda, já que os contactos telefónicos no espaço não correspondem à pessoa em questão e a cadela não tem microchip", relatam.

Entretanto, a Alice já procura uma nova família, como pode ver neste vídeo.