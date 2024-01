Abono de família: o que muda em 2024?

O abono de família é uma prestação social, atribuída mensalmente pelo Estado, que tem como objetivo compensar os encargos das famílias com o sustento e educação das crianças e jovens.

Mas, o que é que vai mudar neste novo ano em relação ao abono de família? Como já tinha acontecido em 2023, a partir de dia 1 de janeiro de 2024 o valor do abono de família vai aumentar.

Esta atualização foi publicada em Diário da República (Portaria n.º 422/2023) a 11 de dezembro e já tem em conta a atualização do IAS (Indexante dos Apoios Sociais) para 509,26 euros.

Para saber qual será o valor do abono de família dos seus filhos, neste artigo, apresentamos os valores que se aplicam em 2024 nos vários escalões de rendimentos, bem como os montantes relativos ao abono pré-natal e majorações do abono de família.

Valores por escalão do abono de família para crianças e jovens em 2024

1º escalão de rendimentos:

• 183,03 euros (idade igual ou inferior a 36 meses);

• 72 euros para crianças e jovens com idade superior a 36 meses.

2º escalão de rendimentos:

• 154,92 euros (idade igual ou inferior a 36 meses);

• 72 euros para crianças e jovens com idade superior a 36 meses.

3º escalão de rendimentos:

• 126,57 euros (idade igual ou inferior a 36 meses);

• 56,86 euros (idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses);

• 52,09 euros (idade superior a 72 meses).

4.º escalão de rendimentos:

• 84,75 euros (idade igual ou inferior a 36 meses);

• 42,91 euros (idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses).

Abono pré-natal: Quais são os novos valores?

Os valores do abono pré-natal são atribuídos apenas com base no escalão, podendo contar com os seguintes valores:

• 1º escalão de rendimentos: 183,03 euros;

• 2º escalão de rendimentos: 154,92 euros;

• 3º escalão de rendimentos: 126,57 euros;

• 4º escalão de rendimentos: 84,75 euros;

Majoração do abono de família: Os valores para crianças e jovens do segundo titular e seguinte

A majoração do abono de família divide-se em duas secções:

• A primeira para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses, inseridas em agregados com dois titulares de abono de família;

• A segunda destina-se a agregados com mais de dois titulares de abono de família.

Começando pela primeira, as crianças com idade igual ou inferior a 36 meses com dois titulares a receberem o abono de família beneficiam dos seguintes valores:

• 1º escalão de rendimentos: 62,25 euros;

• 2º escalão de rendimentos: 55,24 euros;

• 3º escalão de rendimentos: 52,09 euros;

• 4º escalão de rendimentos: 37,64 euros;

Quanto à segunda secção, as crianças com idade igual ou inferior a 36 meses com mais de dois titulares a receberem o abono de família têm direito aos seguintes valores:

• 1º escalão de rendimentos: 102,51 euros;

• 2º escalão de rendimentos: 88,47 euros;

• 3º escalão de rendimentos: 82,18 euros;

• 4º escalão de rendimentos: 53,38 euros;

Qual é o valor da majoração para as famílias monoparentais?

A majoração do abono de família destinada às crianças e jovens que integrem famílias monoparentais, inseridas no primeiro escalão de rendimentos, vai manter-se em 50% sobre os valores da prestação mensal do abono e ainda nas majorações adicionais por número de dependentes e bonificação por deficiência. Já a percentagem da majoração mensal do abono de família pré-natal continua a ser de 35% nas famílias monoparentais.