A sensual sobrinha da princesa Diana casou-se. Conheça o casal do momento

Lady Amelia Spencer, sobrinha da Princesa Diana, casou-se com o namorado de longa data, Greg Mallett, no topo de uma montanha na África do Sul, revelou a revista Hello!.

Lady Amelia passou a maior parte da sua infância naquele país e, por isso, a localização da cerimónia teve bastante importância para a noiva: "Significa muito casar aqui", disse à Hello!. "Tendo crescido aqui juntos nos últimos 14 anos, todos os momentos mais felizes com o Greg enquanto casal estão aqui. É ainda mais especial agora." O casal anunciou o noivado, após 11 anos de namoro.

Quando Greg fez o pedido, em julho de 2020, Amelia revelou que começou a chorar e a gritar “Sim! Sim! Sim!”. “Eu sabia que ele era romântico, mas não fazia ideia.” O pai de Amelia também congratulou os noivos e revelou que Greg lhe pediu a mão da filha. “Adoro que ele tenha pedido a minha bênção antes, foi muito querido.”

Lady Amelia, de 30 anos, é filha do irmão da princesa Diana, Charles Spencer, e da sua primeira mulher, Victoria Aitken. Na cerimónia estiveram presentes a irmã gémea da noiva, Lady Eliza, a irmã mais velha, Lady Kitty, e o irmão mais novo, Samuel.

Lady Amelia é organizadora de casamentos (é responsável pela organização da cerimónia que uniu William e Kate Middleton) e trabalha ainda como modelo ao lado da irmã gémea, a Lady Eliza.

