Lidl chega ao TikTok com ajuda de ‘diva’ portuguesa e não para de somar ‘gostos’

Num vídeo repleto de humor, como já é habitual na comunicação da marca, o Lidl junta uma baguete, música funk e… a “diva” Alexandra Lencastre.

“Para a estreia no TikTok, a marca combinou ingredientes populares do TikTok de uma forma inédita, adaptando a conhecida música dos seus anúncios a uma versão funk, juntando a isso uma participação muito especial da atriz Alexandra Lencastre e de um dos produtos favoritos dos clientes do Lidl: o pão de alho”, refere um comunicado do Lidl Portugal.

O resultado “é um conteúdo que recebe os seguidores da marca e dá as boas-vindas, estabelecendo desde o primeiro momento a personalidade que a marca tem vindo a exibir nas suas presenças em outras redes sociais”, pode ler-se no comunicado.

Veja aqui o vídeo: