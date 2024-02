É por isto que deve ter sempre limão no seu lava-louça. E há um truque para dar resultado

Há uma excelente razão para usar limão no lava-louça, garante um vídeo do canal de YouTube de dicas de limpeza e truques domésticos Smart Fox. Mas não estamos a falar de deitar gotas de limão para lavar as cubas. É um truque que, provavelmente, nunca terá visto.

O autor do vídeo explica que o ácido cítrico que vai sendo libertado pelo limão vai assegurar uma maior limpeza ao ralo do lava-louça, mantendo sempre um odor fresco e acabando com maus cheiros vindos do cano.

Esta dica passa por cortar uma rodela de limão generosa sem ser demasiado fina. De seguida, o centro da rodela encaixa no ralo antes do filtro.

O mesmo canal avisa para que a rodela de limão seja substituída a cada dois ou três dias, porque se ficar demasiado tempo, pode criar bolores.