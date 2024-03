Como limpar as extensões elétricas para que fiquem como novas?  

Uma extensão de energia é um equipamento crucial que nos permite ligar vários dispositivos a uma única tomada. Porém, muitas vezes esquecidas nas limpezas, as extensões acabam por ficar encardidas e acumulam pó que até se pode tornar perigoso em contacto com a eletricidade. Por isso, está na hora de ir buscar as extensões que tem escondidas atrás dos móveis ou pelo chão e dar-lhes uma limpeza.

Mas, é preciso ter alguns cuidados ao limpar as extensões. A inspeção regular é imprescindível. Se encontrar danos como cabos descarnados, tomadas soltas ou a caixa partida deve substituir imediatamente por uma extensão nova.

Com o tempo, o pó e os detritos acumulam-se e constituem também risco de incêndio. Portanto, para se livrar de qualquer sujidade ou objetos estranhos, limpe a extensão frequentemente.

Nós fazemos assim: