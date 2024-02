Especialista em limpezas domésticas garante que estes são os seus 10 truques preferidos

Limpar pode ser uma tarefa desafiante, mas com as dicas certas, pode tornar-se uma experiência mais eficiente e até agradável. Anna Louisa, influencer e especialista em limpezas domésticas elegeu os 10 truques mais inovadores e que mais transformaram a sua forma de limpar.

Na sua conta de Instagram, que conta com quase 4 milhões de seguidores, partilhou a lista com os seus métodos preferidos. “Aqui estão as 10 dicas de limpeza que vão poupar tempo e esforço, tornando a sua rotina de limpeza mais rápida, fácil e agradável”, escreve.

A influencer alerta para o uso de óleos essenciais caso tenha animais de estimação, crianças pequenas ou estiver grávida.

Usar a mopa para uma casa brilhante

Diga adeus aos esforços extenuantes! Limpar a banheira, a base do chuveiro e os azulejos torna-se fácil com uma mopa. Este método não só poupa tempo como também permite alcançar os locais mais difíceis sem se curvar.

Elimine os maus odores do caixote do lixo

Mantenha o caixote com um odor fresco, adicionando uma chávena de bicarbonato de sódio e cerca de 10 gotas de óleo essencial à base.

Escova de pedra pomes para manchas de calcário

Manchas de calcário na sanita? Não se preocupe! Utilize uma varinha de pedra-pomes para esfregar suavemente e em movimentos circulares, removendo as manchas teimosas e garantindo uma sanita impecável.

Pastilhas de limpeza dentária na sanita e lavatório

Para uma solução rápida e eficaz de branqueamento, coloque uma pastilha de limpeza de dentaduras na sanita ou no lavatório. Uma pastilha é suficiente para uma ligeira descoloração, mas use duas se necessário. Deixe atuar por 1-2 horas e veja a magia acontecer.

Refresque o seu colchão

Desodorize o seu colchão polvilhando bicarbonato de sódio misturado com algumas gotas de óleo essencial. Deixe atuar durante 30 minutos antes de aspirar. O colchão fica com um aroma fresco e limpo.

Desodorizante de tapetes e sofás

Estenda a magia do desodorizante dos colchões aos tapetes e alcatifas usando a mesma mistura de bicarbonato de sódio e óleo essencial. Polvilhe, espere e aspire para ter carpetes frescas.

Adeus ao calcário com vinagre de limpeza

Diga adeus ao calcário nas torneiras e chuveiros, colocando-os de molho em vinagre durante 10 minutos. Continue com uma escova para um acabamento brilhante e sem calcário.

Desentupidor caseiro para canos

Desentupa os canos facilmente combinando uma chávena de bicarbonato de sódio com duas chávenas de vinagre. Cubra o ralo com um pano para manter a reação no ralo durante 10 minutos antes de enxaguar com água quente.

Espuma de barbear para espelhos impecáveis

Aplique um pouco de espuma de barbear nos seus espelhos da casa de banho. Não só vão ficar limpos, como não vão embaciar!

Limpar paredes e rodapés sem esforço

Facilite a limpeza de paredes e rodapés com uma mopa plana. Deslize-a sem esforço sobre as superfícies para uma limpeza rápida e eficiente, sem prejudicar a sua postura.

Veja aqui como Anna Louise faz: