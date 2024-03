Esta solução caseira vai acabar com o pesadelo de limpar a gordura encrustada do forno

Remover gordura encrustada do tabuleiro e grelha do forno, assim como todo o seu interior, pode ser um verdadeiro tormento, principalmente quando usamos a função de grelhar e há gordura salpicada em todo o interior.

Antes que bactérias proliferem dentro do forno, colocando em causa a segurança da refeição seguinte, deve proceder a uma limpeza eficaz o quanto antes.

Começando pela grelha, que dá conta da paciência de qualquer pessoa com todos os seus recortes envoltos em gordura, devemos optar por colocá-la de molho com um produto próprio para remover gordura. Mas, teremos todos recipientes ou lavatórios com capacidade para deixar uma grelha de forno de molho? Não e, por isso, temos de encontrar uma alternativa e o site espanhol Directo al Paladar recomenda uma solução.

Trata-se de uma receita que promete desincrustar toda a sujidade, apenas pulverizando: bicarbonato de sódio com água. Este é um poderoso produto de limpeza poderoso e barato, que devolverá o brilho à grelha. O sumo de limão e o vinagre também têm poder desincrustante e podem ser adicionado aos pulverizador.

Depois de pulverizar a grelha com esta solução, deve enxaguar com água e limpar com uma esponja com água e sabão, para depois enxaguar novamente e deixar secar. Assim, terá uma a grelha completamente limpa e desinfetada.