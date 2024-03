Este é o truque de que precisava para limpar a air fryer num instante

A air fryer tornou-se indispensável na cozinha de muita gente e chega a ser usada todos os dias para preparar almoços e jantares. E se por um lado facilita a preparação das refeições, por outro é essencial mantê-la limpa, algo que pode ser uma verdadeira dor de cabeça.

Há um sem número de formas de manter a air fryer limpa e hoje trazemos uma bem simples e eficaz, partilhada pelo website Qué!. A melhor parte é que é provável que já tenha em casa os produtos todos de que vai necessitar.

Antes de começar as limpezas, é essencial conhecer a sua air fryer. Normalmente tem um cesto para colocar a comida dentro de um depósito onde se acumulam resíduos e gordura e é essencial que consiga identificar estas duas partes para fazer uma correta limpeza. Tenha também em atenção onda está a resistência.

Confirme no manual de instruções qual é a melhor forma de tratar adequadamente a fritadeira de ar quente.

Segredo para limpar a air fryer sem muito trabalho

Para limpar a sua air fryer, vai necessitar de água, detergente de loiça, uma esponja suave e, opcionalmente, vinagre de limpeza, um desengordurante e desinfetante natural. O site Qué! recomenda também que tenha um pano de microfibras ou papel de cozinha para secar a air fryer no fim.

Comece por tirar a parte do cesto e do depósito de resíduos e separe as duas partes. Submerja-as em água quente com detergente de loiça e deixe-as por alguns minutos. Utilize depois a esponja para retirar os resíduos, passe por água limpa e seque estas duas partes da air fryer.

De seguida, misture água e vinagre em parte iguais e coloque a solução numa esponja ou pano suave. Limpe o interior da air fryer e tenha cuidado para não tocar nos elementos elétricos do eletrodoméstico.

Por fim, falta limpar a parte exterior da air fryer. Passe um pano húmido com um pouco de detergente para eliminar manchas. Limpe com cuidado os botões para evitar danificar o circuito elétrico. Seque tudo com cuidado e volte a montar.

Limpar a air fryer com frequência é essencial para garantir que funciona na perfeição por muito tempo. Além disso, evita que tenha de fazer limpezas mais profundas e demoradas. Para manter a fritadeira limpa por mais tempo, pode também investir em moldes de silicone. Certifique-se antes que são aptos para o modelo de air fryer que usa.