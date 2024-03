Influencer mostra o poder de limpeza da esponja mágica que custa menos de 70 cêntimos

“A esponja apagadora mágica remove com facilidade e eficácia manchas e sujidade de qualquer superfície”. Esta é a promessa no site dos supermercados Continente, nos quais a esponja mágica da marca própria é vendida por 1,35 euros numa embalagem de duas unidades. saindo cada uma a 68 cêntimos.

Por sua vez, nos supermercados Pingo Doce, a esponja mágica Ultra Pro custa 69 cêntimos e faz promessa semelhante: “Elimina a sujidade mais difícil”, é “ideal para remover sujidades entranhadas”, “remove riscos de caneta e lápis de cera” e “não precisa de detergente, apenas água”. As cadeias Auchan também vendem embalagens de duas esponjas, ficando a 67 cêntimos cada uma.

E, como seria de esperar, a Mercadona e o Lidl também têm as suas esponjas mágicas. “A esponja mágica elimina fácil e rapidamente as manchas e fricções de paredes, portas, rodapés e inúmeras superfícies”, pode ler-se no site da Mercadona, que acompanha com o vídeo seguinte para ver como funciona.

Mas, o que dizem os consumidores nas redes sociais? Monoque Fonseca, influencer brasileira que vive em Portugal, e dedica conteúdos à sua “vida de imigrante” ou “receitas simples”. “Sabe aquela sujidade ou mancha que acha que não tem solução?”, questiona Monique no vídeo, enquanto mostra a ação da esponja sobre uma porta suja. “Não é à toa que tem este nome. É mágica mesmo”, revela.

Veja o vídeo: