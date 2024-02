Este é o truque para limpar esfregonas que vai evitar ter de as trocar tantas vezes

Limpar a casa é aquela tarefa à qual não dá para escapar. Por isso, é normal que se queira sempre encontrar formas para facilitar o trabalho e até para o tornar mais económico. A internet é uma fonte interminável de dicas neste âmbito e o que trazemos desta vez vai ajudar a poupar dinheiro fazendo com que a sua esfregona dure (muito) mais tempo.

Parece que manter a esfregona como nova é mais fácil do que o que pode parecer à primeira vista. A influencer Yolanda, da página de Tik Tok @yolandavaquitayoli, mostrou como é simples ter as esfregonas sempre impecáveis sem ter de as estar a trocar constantemente.

Num vídeo que partilhou no TikTok explica como com água quente, vinagre de limpeza e tira-nódoas com oxigénio ativo se fazem milagres.

Basta encher um balde com água quente, colocar uma dose de tira-nódoas e de vinagre de limpeza e deixar a esfregona de molho. Deixe lá até a água arrefecer. Depois, é só escorrer e está como nova. Para secar, não as deixe no chão, mas sim viradas ao contrário ao sol.

Veja no vídeo como é simples deixar a sua esfregona como nova sem ter de a estar a trocar constantemente.