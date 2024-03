Para uma casa sempre impecável, toda a família deve fazer isto diariamente

Se na sua casa as manhãs são sempre um rebuliço, é normal que fique tudo de pantanas. Provavelmente, ficam camas por fazer, roupa espalhada e loiça por lavar. E apesar de parecer impossível mudar estes hábitos, a verdade é, querendo, basta um pouco de disciplina e uma nova rotina para se mudar as coisas.

Começar o dia com menos stress e com as tarefas domésticas mais organizadas é possível mesmo com filhos, refere o site especializado em limpezas domésticas Merry Maids. A parte boa é que quando regressar a casa depois de um longo dia de trabalho, não vai encontrar ainda mais afazeres, mas sim uma casa confortável e organizada, perfeita para relaxar e para aproveitar.

Na galeria acima pode ver quais são as tarefas domésticas que devem ser feitas de manhã antes de sair de casa e como as pode organizar.