Lembra-se do Massacre de Fortaleza? Filha de um dos portugueses mortos quebra o silêncio [vídeo]

Em 2001, o Massacre de Fortaleza (conhecido no Brasil por Chacina dos Portugueses) chocava ambos os países. Seis empresários portugueses foram espancados, baleados e enterrados vivos numa praia daquela região brasileira. Os autores do crime hediondo foram detidos e condenados, incluindo o cérebro do massacre, o português Luís Militão, que já vivia em Fortaleza e que atraiu as seis vítimas ao Brasil para fazerem negócios, mas contratou um grupo de seguranças para matar o grupo.

No massacre, morreram Joaquim Manuel Pestana da Costa, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins, Joaquim Silva Mendes, António Correia Rodrigues e Manuel Martins.

Agora, em entrevista a Manuel Luís Goucha, no seu programa da tarde transmitido na TVI, Marlise Rodrigues, filha de uma das vítimas, conta como o pai foi aliciado pelo amigo que vivia no Brasil e que depois perdeu-lhes o contacto. “Ficámos a saber que eles tinham sido assassinados na abertura do jornal da TVI”, recorda.

O pai de Marlise partiu a 11 e agosto de 2001 para o Brasil e a família estranhou logo o facto de António não ter avisado que tinha chegado. Não deu entrada em nenhum hotel e não tiveram mais qualquer sinal do empresário. “No dia 13, o meu tio foi à polícia perguntar o que se podia fazer para saber-se o paradeiro deles”, recorda.

Estiveram várias dias de “angústia enorme” sem qualquer notícia, mas a família nunca imaginou o cenário de horror que veio a confirmar-se. E muito menos desconfiou de Luiz Militão, autor do crime, por ser amigo do pai. “No dia 23, o Militão foi apanhado e no dia 24 soubemos pela TVI”, recorda.

Veja excertos desta entrevista emotiva: