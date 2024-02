Já temos o mapa! Estes são os 11 locais portugueses onde vão nascer novas lojas Mercadona em 2024

A Mercadona está a crescer e a chegar a mais portugueses com os seus produtos virais. Este ano, vai abrir 11 novas lojas pelo país, chegando assim a dois novos distritos portugueses, Guarda e Évora.

As próximas lojas Mercadona vão abrir na Guarda, Oliveira de Azeméis, Coimbra (Solum e Eiras), Leiria, Évora, Vila Nova de Gaia (Canelas), Sintra (Rio de Mouro), Maia (Moreira), Seixal (Fernão Ferro) e Barreiro (Lavradio). Com estas aberturas, a empresa de supermercados fica com 60 lojas em Portugal.

Para suportar o plano de expansão, a Mercadona vai também abrir, no segundo semestre de 2024, o Bloco Logístico de Almeirim, em Santarém, e este será o maior da empresa na Península Ibérica.

Em 2024, a Mercadona celebra cinco anos desde que inaugurou o primeiro supermercado em Portugal. Foi a 2 de julho de 2019 que a loja em Canidelo, Vila Nova de Gaia, abriu portas e disponibilizou, pela primeira vez em território nacional, os produtos que tornam a Mercadona tão conhecida.

No IOL já tivemos oportunidade de experimentar alguns dos produtos virais do Mercadona, passando pelo Lava Tudo muito em conta, a coleção para banho Elixis Fleur ou o sabão potássio 100% natural que promete arrasar com toda a sujidade e gordura.

Atualmente, a Mercadona tem já 49 lojas a operar em 10 distritos portugueses e conta com mais de cinco mil colaboradores em território nacional.