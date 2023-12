Ração da Mercadona é uma das melhores do teste de alimentação para cães realizado pela DECO

A comida que damos aos nossos animais deve ser nutricionalmente equilibrada e ser produzida com boas matérias-primas. Mas, na hora de escolher a ração, é fácil ficar assoberbado com a quantidade disponível. Para perceber quais são as melhores opções, a DECO PROTeste testou 33 amostras de alimento seco para cão e definiu quais as melhoras.

Antes de mais, é importante referir que o teste mostrou que todas as rações merecem boa avaliação. Ainda assim, houve duas que se destacaram e os resultados podem surpreender.

Houve duas rações para cão que receberam o selo de “Melhor do Teste”. A Purina Pro Plan Opti Balance, que custa a partir de 21,50 euros (3kg), destacou-se no teste, alcançando o primeiro lugar. A par desta ração seca, também a da Mercadona se destacou.

A ração Compy Supreme da Mercadona recebeu também o selo de “Melhor do Teste”. Esta custa a partir de 9,50 euros (3kg).

Além da qualidade da ração, há outros fatores importantes a ter em consideração na alimentação do seu cão.

Como alimentar corretamente o seu animal

De acordo com a DECO PROTeste, a alimentação do animal deve ter em consideração o peso e a raça. Confira nas embalagens de cada ração as quantidades corretas a dar ao seu quatro-patas tendo em conta estes fatores.

Apesar de os cães adultos poderem comer só uma vez por dia, o ideal é ser-lhes oferecida ração duas vezes por dia.

A água deve estar sempre disponível. Além disso, é importante ter em conta se o animal é mais ou menos ativo, pois nesse caso é provável que consuma mais água.