Fãs de 'Morangos com Açúcar', parem tudo: há um novo canal que transmite a série dia e noite

O TVI Player já tem disponível um canal dedicado aos Morangos com Açúcar. A plataforma de streaming da Media Capital oferece assim um canal de streaming sem qualquer custo para os utilizadores em Portugal e reforça a oferta do portefólio para os subscritores que assistem fora do país. Trata-se de uma oferta especial e sazonal para 2023, que visa celebrar 24h sobre 24h o regresso da mítica série à antena da TVI, agora também com apoio Prime Vídeo.

Já este ano o TVI Player disponibilizou todos os episódios de “Morangos com Açúcar” como forma de assinalar os 20 anos da estreia da série que marcou várias gerações, e oferece agora um canal com programação exclusivamente dedicada. Aqui, os utilizadores vão poder assistir aos episódios da série mas também a concertos de bandas como D’ZRT, 4Taste, FF, Just Girls e muito mais! Se o mood é “on-demand” ou “live” não importa, o TVI Player tem as opções para cada.

“O lançamento deste canal representou um desafio tecnológico com a emissão totalmente feita na Cloud e gerida via browser. Além disso, somos pioneiros na inserção dinâmica de publicidade em intervalos de emissão linear, com uma solução desenvolvida pela nossa equipa, que possibilita entregar publicidade endereçada nas várias plataformas onde o TVI Player está disponível", afirma Nuno Fonseca, Diretor de Tecnologia da Media Capital Digital

Esta não é a primeira vez que o TVI Player apresenta ofertas na área de canais FAST, tendo já no passado criado soluções e ofertas relacionadas com o mês da comédia ou a guerra na Ucrânia. Esta é, contudo, a primeira vez que um canal exclusivamente online se destaca por assumir uma grelha por um período bastante alargado.

Segundo Ricardo Tomé, Diretor Geral da Media Capital Digital, “este regresso dos Morangos com Açúcar tem demonstrado uma adesão sem paralelo nos nossos públicos de streaming e tv linear, bem como fora dos ecrãs nos vários concertos esgotados este ano dos D’ZRT, pelo que na área digital iremos continuar a ir ao encontro desta procura que atravessa gerações – lançámos o website, recuperámos todas as temporadas, criámos experiências no Metaverso TVI3.0 e estreamos agora este canal. Em breve, uma outra novidade a caminho para os fãs”.