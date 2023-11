Coca-Cola desafia consumidores a criarem cartões de Natal com a ajuda da inteligência artificial

Link To Leaders

A Coca-Cola convidou criadores e especialistas em Inteligência Artificial para reimaginar e partilhar alguns dos materiais de Natal mais icónicos da marca através de cartões. O resultado é uma plataforma onde os consumidores podem criar gratuitamente os seus cartões de Natal personalizados.

A plataforma denominada Create Real Magic combina as capacidades do GPT-4, que produz texto, e do DALL-E, que produz imagens baseadas em texto, explica a Coca-Cola.

Os materiais disponíveis para usar nos cartões incluem, por exemplo, imagens do Pai Natal criadas por Haddon Sundblom em 1931, e imagens da família de ursos polares da empresa, usada pela primeira vez em 1993.

“Nós, na Coca-Cola, estamos a ligar os pontos entre cultura, criatividade e tecnologia. A plataforma Create Real Magic convida os consumidores a usarem a inteligência artificial para criarem trabalhos artísticos, usando os elementos criativos icónicos dos arquivos da Coca-Cola. Os cartões da #CreateRealMagic são uma maneira perfeita para celebrarmos as pessoas e o Natal, usando inteligência artificial. Somos humildes, porém icónicos; reais, porém mágicos, e esta campanha mais recente é uma prova disso”, explica Pratik Thakar, Head Global de IA Generativa da Coca-Cola.

A Coca-Cola desafia, assim, os consumidores a criarem o seu cartão de Natal e compromete-se a apresentar os cartões nos seus outdoors digitais espalhados por todo mundo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.