Bem-vindos a Perlim! Neste bosque encantado do Norte do país cabem todos os sonhos de Natal

No Norte do País, num castelo de outros tempos, há um parque de Natal que parece uma verdadeira terra de sonhos. É em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, que se encontra Perlim, um espaço mágico pensado para dar ainda mais cor e vida à época festiva de quem o visita.

Perlim é apresentado como o maior e mais original parque temático de Natal do país. Fica instalado na Quinta do Castelo e é um mundo inventado, cheio de magia, que agrada a pequenos e graúdos. Os duendes gémeos Perlim e Pim Pim são os habitantes deste mundo de fantasia e ajudam a tornar a experiência ainda mais mágica.

Este ano, a vila Natal Perlim veste-se de estações do ano para mostrar que há beleza na diferença e na singularidade. Por isso, o parque está divido em quatro áreas, cada uma delas com espetáculos temáticos próprios e com momentos de interação com os visitantes.

Com o circo Oniria, a pista de gelo, um mercado de Natal, slide, carrossel e muito, muito mais, Perlim é o parque natalício a visitar este ano.

Perlim está aberto ao público até 30 de dezembro, de quinta a domingo, entre as 13h30 e as 19h. Nos dias 24 e 25, o evento está fechado. Os bilhetes para Perlim estão disponíveis a partir de 6,50 euros por dia e não incluem a entrada no circo nem a pista de gelo. Confira os preços no site de Perlim.