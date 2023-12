As melhores receitas para experimentar neste Natal

Aproxima-se o dia de Natal e começam a ser agendados os jantares com amigos e com colegas de trabalho. E se há tradição que parece manter-se de ano para ano é a do amigo secreto.

Se está sem ideias para presentes de Natal para aquele colega de trabalho, veja as nossas sugestões. Dos jogos às meias, não esquecendo objetos de decoração e até kits de cultivo. A melhor parte é que custam todos até 10 euros.

Veja a galeria para se inspirar.