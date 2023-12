Espanha destrona Portugal nas preferências dos nómadas digitais para 2024

Mundialmente, uma fatia significativa de empresas estão a mobilizar os seus funcionários para que regressem aos escritórios, mas ainda assim há uma nova “categoria” de profissionais que mantém o estatuto de trabalhadores do mundo, os chamados nómadas digitais. Com o aval das entidades empregadoras, estes profissionais conseguem continuar a trabalhar em qualquer localização. Baste terem um computador e um bom acesso à internet.

E são exatamente estes nómadas digitais - sempre atentos aos melhores destinos para trabalhar (entenda-se países), e àqueles que oferecem as melhores condições de vida -, que têm levado à criação anual de “rankings” dos países mais atrativos para os nómadas digitais.

Outros artigos:

Bizay angaria mais 18 milhões de euros para entrar no mercado americano

Fundador da Anchorage Digital falou de talento e inovação no Fórum Link To Portugal

Um dos mais recentes foi efetuado pelo VisaGuide.World, um guia de informações online sobre vistos em todo o mundo, classificou os países mais apetecíveis para 2014, seguindo um conjunto de critérios que impactam diretamente o estilo de vida de um profissional com estas características, como são os casos da disponibilidade ativa de visto, a velocidade da Internet, as políticas fiscais, o custo de vida, a qualidade do sistema de saúde ou ainda a popularidade turística. No total, foram contemplados 38 destinos.

Nesta análise, Portugal, que tem sido um destino popular quer para nómadas digitais quer para expatriados, desta vez ficou aquém dos lugares cimeiros que costuma ocupar. Em 2024, Espanha é o país que reúne as melhores condições para os nómadas digitais, seguido da Argentina (América Latina) e da Roménia (Europa). Para 2024, Portugal fica-se pelo 6.º lugar nas preferências destes profissionais.

Top 10 dos melhores países para nómadas digitais em 2024:

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.