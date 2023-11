Governo e Associação Nacional de Jovens Empresários juntam-se para promover literacia financeira

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e o Governo, através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), aliaram-se para implementar um programa nacional de ensino e incentivo aos jovens na área do empreendedorismo.

As duas entidades assinaram um memorando de entendimento com a duração de seis meses, extinguindo-se com a assinatura do protoloco de colaboração que vier a formalizar a criação do programa.

Entre os vários objetivos deste programa conjunto da ANJE e do Governo destaca-se o apoio às camadas mais jovens da população no novo ciclo de emprego e de empreendedorismo; na implementação de conceitos de empreendedorismo, literacia financeira e digital nas escolas secundárias e associações jovens e juvenis; e no aumento do talento em Portugal.

Alexandre Meireles, presidente da ANJE, explicou que “temos vindo a defender, desde sempre, que aumentar a participação cívica e empresarial dos jovens, conferir literacia financeira e empreendedora nas escolas, comunicar com e para os jovens, e realizar a transição geracional dos decisores, são necessidades urgentes em Portugal”. Acrescentou que “estes são alguns dos problemas identificados por várias entidades e devem ser premissas para uma contínua política pública para a juventude. A criação deste programa é, por isso, um grande motivo de orgulho para nós”.

Este memorando de entendimento é fruto da carta de recomendações que a ANJE entregou ao Governo no início deste ano, com a enumeração dos grandes problemas dos jovens em Portugal e as possíveis soluções. O trabalho apresentado pela ANJE foi o resultado de uma série de encontros, que tiveram lugar de Norte a Sul do país, para dar voz aos jovens em Portugal.

A propósito desta iniciativa, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, sublinhou que é importante “levar o espírito empreendedor aos mais jovens. Precisávamos de um programa que fosse dirigido aos mais jovens e que pudesse chegar a todo o país. Queremos colocar a semente do empreendedorismo naqueles que são a geração que pode transformar mentalidades e contribuir ainda mais para um objetivo que é produzir talento em todas as áreas”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders