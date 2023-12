Nasceu a Academia do Empresário para capacitar os empresários portugueses

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Associação Empresarial de Portugal (AEP) assinaram um protocolo para a criação da Academia do Empresário – Centro de Formação para o Empreendorismo, Gestão e Liderança. Este organismo terá sede no Porto, mais concretamente no Centro de Incubação e Aceleração do Porto – Edifício da Formação da ANJE.

Para a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, “estamos a mudar Portugal. Este centro é um ovo do Colombo – poderá capacitar empresários para melhorar as empresas, captar talento, atrair trabalhadores estrangeiros e permitir-nos dar um passo determinante rumo ao futuro pela aceleração que irá incrementar”.

Já o Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, reforçou a importância da mobilização coletiva que envolve a ANJE, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a AEP: “o estado social deve ter uma capacidade inovadora de se reinventar. Só com aprendizagem conseguimos melhor e isso amplifica-se quando nos mobilizamos coletivamente”, referiu.

Segundo a ANJE, este centro vai permitir à ANJE reforçar as suas atividades e serviços ao nível das qualificações profissionais, dentro da rede de Centros de Gestão Participada do IEFP”.

A Associação Nacional de Jovens Empresários Portugal reconhece que há “um défice de formação e um desfasamento entre as competências instaladas e as competências requeridas por uma economia cada vez mais sofisticada. É importante ter lideranças adequadas e preparadas para o futuro – o centro irá apoiar nisso – gestão, liderança e fomento do empreendedorismo. Terá um conjunto de ofertas formativos, à escala nacional”.

“A alavancagem tecnológica do nosso tecido empresarial, em particular a transição digital, pode arrastar-se no tempo ou ficar mesmo comprometida. Precisamos, pois, de pessoas qualificadas na nossa economia. Pessoas com competências críticas para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas. Pessoas que possam provocar uma transformação profunda da nossa estrutura produtiva, tornando-a mais eficiente, mais digital e mais sustentável. A capacitação do capital humano passa, sobretudo, pela formação, treino e coaching em áreas decisivas para o sucesso. A Academia do Empresário vai, justamente, promover o desenvolvimento de competências críticas para as organizações”, afirmou o vice-presidente da ANJE, Francisco Mendes, na cerimónia de assinatura do protocolo.

Apesar de ter sede no Porto, a Academia do Empresário garante adaptar-se às necessidades formativas e geografias dos interessados. O nascimento deste centro decorre, também, do PRR, “que irá permitir adaptar, fazer estrutura e depois gerir a missão”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.