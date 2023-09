Opinião | "Atitude condenável e de má-fé" no anexo do Big Brother

A noite de ontem ficou marcada pelo confronto entre a casa e o anexo. Marcada pelo respeito e pela falta de educação. O Big Brother é o programa do momento. É o reflexo da nossa sociedade.

Os concorrentes do anexo (Catarina, Mariana, Ossman, Paulo, Rogério, Iasmim, Soraia e Zé Pedro) arrasaram os concorrentes da casa. Segundo os concorrentes do anexo, o Francisco Monteiro é um “leitão”. Referiram-se claramente ao aspeto físico do concorrente. As meninas da casa foram classificadas de “feias”. E os membros do grupo, em geral, são uns “porcos”. O anexo objetificou a casa numa atitude condenável e de má-fé. Os concorrentes do anexo não se podem esquecer de uma coisa, que praticamente todos os concorrentes deste BB já passaram pelo anexo, e nem todos usaram o mesmo tipo de linguagem. Uma linguagem pejorativa.

Os concorrentes da casa (Palmira, Jéssica, Vina, Márcia, André, Francisco Monteiro, Francisco Vale, Hugo, Dulce, Joana e Fábio) são educados, criativos e originais. O grupo onde estão os melhores jogadores desta edição.

A Iasmim passa uma imagem de politicamente correta nas galas, mas não se pode esquecer que a vemos 24 horas por dia. O Rogério está fora de contexto no grupo, mas está também fora de jogo. O Ossman está a desiludir com falta de argumentação. Fábio, o expulso da noite. A Palmira continuar em jogo é triste, é uma pessoa neutra no jogo. É a turista da casa, se me faço entender.

As trocas entre a casa e o anexo marcaram o final da noite. Estou doido por ver o desempenho do Monteiro enquanto novo inquilino do anexo. Vai pegar fogo!