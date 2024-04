Este petisco tem um incrível recheio de queijo e é ótimo para saborear entre amigos

Fofo por dentro e super estaladiço por fora, com um incrível recheio de queijo. Um ótimo petisco para saborear entre amigos. Usei uma frigideira dupla, para ser mais fácil de virar o pão. É muito importante usar uma frigideira com tampa. Se preferir, pode levar o pão a cozer no forno, num pirex untado com azeite.

Ingredientes

400gr farinha de trigo;

260ml água morna;

12gr fermento de padeiro;

Sal;

3 c. sopa azeite;

2 c. sopa orégãos secos;

200gr queijo chèvre cortado em cubos (ou outro queijo a gosto).

Preparação

1. Junte a farinha, o sal e o fermento de padeiro, e envolva. Adicione a água morna, e comece a amassar a massa. Quando a massa estiver amassada, deixe levedar por 1 hora.

2. Divida a massa em duas partes iguais. Comece por colocar uma camada de massa numa frigideira antiaderente, uma camada de queijo e por fim outra camada de massa.

3. Deixe cozinhar o pão em lume baixo por 12 minutos. Vire o pão, e deixe cozinhar mais 12 minutos.

4. Numa taça junte o azeite e os orégãos, e envolva, pincele o pão com esta mistura.