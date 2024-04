Estas são as queijadas mais deliciosas que vai provar! Não vai conseguir comer só uma

Não me recordo de umas queijadas tão deliciosas! Comi 3 queijadinhas assim que saíram do forno! E vocês, também não aguentam esperar que os bolos arrefeçam? Estas queijadas ficaram de babar, como já perceberam, é impossível degustar apenas uma! Apresentam uma consistência de pudim. Depois de fotografar ainda comi mais duas. Em minha defesa, levam pouco açúcar (não refinado) e ficaram irresistíveis! É muito importante o doce de abóbora que utilizam, este doce que fiz foi o mais delicioso de sempre! Usei abóbora butternut. Espero que gostem destas duas receitas!

Queijadas Mais Deliciosas de Leite e Doce de Abóbora (sem glúten, sem açúcar refinado)

Ingredientes

3 ovos

200 g de doce de abóbora caseiro (receita em baixo)

60 g de açúcar mascavado biológico

300 ml de leite

30 g de amido de milho

25 ml de vinho do Porto

Raspa de 1/4 limão

Preparação

1. Untar 12 formas de queque com manteiga. Pré-aquecer o forno a 175º C.

2. Bater os ovos com o açúcar. Envolver os restantes ingredientes.

3. Distribuir o preparado pelas formas. Levar ao forno durante 20 minutos, em banho Maria. Retirar do forno, deixar arrefecer e desenformar. Eu nem espero que arrefeçam! Comi 3 ainda quentes!

Doce de Abóbora

Ingredientes

700 g de abóbora butternut

350 g de açúcar amarelo ou mascavado

1 colher de café de pasta de baunilha biológica

1 pitada de canela em pó

Preparação

Descascar e descaroçar a abóbora, cortar aos cubinhos. Colocar num tacho com o açúcar, a baunilha e a canela em pó. Deixar cozinhar durante 20 minutos, mexendo de vez em quando. Triturar com varinha mágica. É perfeito para acompanharem com pão com manteiga ou com requeijão, ou para coberturas de bolos, como usei nas queijadas.