Esta receita com banana e frutos vermelhos é o pequeno-almoço de que precisamos em dias frios

Papas de aveia no forno com banana e frutos vermelhos

Em dias de chuva aqueça a alma com umas boas papas de aveia no forno com banana e frutos vermelhos. Além de deliciosa, esta receita é muito fácil de preparar.

Ingredientes

125gr flocos de aveia;

180ml leite magro;

1 banana madura;

25gr frutos vermelhos congelados.

Preparação

1. Numa taça junte os flocos de aveia, o leite, a banana em cubos e os frutos vermelhos. Envolva os ingredientes.

2. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 25 minutos.