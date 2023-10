O primeiro parque aquático indoor da Península Ibérica é português

Os dias começam a ficar mais frios e a chuva já está de volta. Mas lá porque o verão se prepara para ir embora, não quer dizer que se tenha de dizer adeus à diversão. O Aquashow Indoor, um parque de aquático interior, garante momentos dentro de água mesmo quando a temperatura desce.

É em Quarteira, no Algarve, que está este que é o primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica e que expande a oferta do Aquashow, um parque aquático ao ar livre que já faz as delícias de pequenos e graúdos desde 1999.

Tal como o parque ao ar livre, o Aquashow Indoor oferece vários escorregas pensados para todas as idades. Além disso, oferece também várias piscinas, como a de ondas e a de aventura, uma infantil e outra para bebés e uma piscina relax que, como o nome indica, oferece um momento mais zen.

O Aquashow Indoor tem ainda várias experiências como spa, banho frio, banho turco, sauna, hidromassagem e jacuzzi.

O espaço reabre a 1 de outubro e pode ser visitado entre as 10h e as 18h30, todos os dias.