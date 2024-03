Receita de pescada perfeita para quem não gosta de pescada

Se é daquelas pessoas que garante que não gosta de pescada, arriscamo-nos a dizer que é porque nunca experimentou uma boa receita com este peixe.

Pescada não tem de ser apenas cozida, com batatas e brócolos. O chefe Jamon (no Instagram @chefejamon) provou isso com uma receita de pescada gratinada para aqueles que dizem que este é o peixe mais desenxabido no mercado.

Veja como é fácil de fazer e conquiste os mais céticos.

Pescada gratinada

Ingredientes:

2 postas de pescada

2 batatas grandes

30g manteiga

30g farinha

400ml de leite

Espinafres picados a gosto

Queijo mozarela q.b.

Modo de preparação

1. Comece por cozer a pescada – coloque o peixe ainda congelada numa panela com água fria e sal e assim que começar a ferver, deixe cozer por cinco minutos;

2. Avance com o molho bechamel. Derreta a manteiga numa panela, junte a farinha e mexa por um minuto. Junte o leite e mexa até ficar homogéneo, temperando depois com alho em pó, sal e noz moscada;

3. Descasque e corte as batatas em cubo e fritem ou coloquem na air fryer até estar cozinhada;

4. Retire a pele e as espinhas das postas de pescada e desfaçam o peixe para dentro de uma taça.

5. Junte os espinafres picados, as batatas e o bechamel. Coloque tudo num pirex para ir ao forno, cubra com o queijo mozarela e leve a gratinar ao forno ou à air fryer.