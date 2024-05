Na maior piscina de ondas do país também se pode dormir. E é um paraíso

Com um lago de quase um quilómetro de extensão, há uma praia fluvial em Portugal que oferece tudo aquilo com que sonha num resort. Mas, esqueça as viagens longas e os aviões: o paraíso (principalmente dos mais novos!) está mesmo aqui dentro de Portugal e insere-se num cenário de natureza de cortar a respiração. Falamos da Praia Fluvial das Rocas, situada em Castanheira de Pêra, no coração do distrito de Leiria.

Desde a sua abertura, em 2005, esta praia é uma das preferidas dos portugueses, contando com cerca de 100 mil entradas todos os anos. Neste ano, a reabertura está agendada para 1 de junho e, se ainda não conhece, coloque esta praia e piscina na sua lista de destinos para o calor.

Na Praia Fluvial das Rocas, encontra uma piscina de ondas de 2100 m², a maior do país. A diversão é garantida. Além da piscina de ondas, a praia é composta por uma albufeira, uma ponte e uma pequena ilha central, onde pode estender a toalha e sentir-se num verdadeiro paraíso, com a serra da Lousã em pano de fundo.

Mas nem só de mergulhos se faz esta piscina. Aqui podemos fazer passeios de barco a remos ou em gaivota, stand-up paddle e, para os mais aventureiros, slide, escalada e rapel.

Todos estes são argumentos para passar aqui um dia perfeito. Mas, de tão bom que é, não apetece ir embora. Por isso, e para quem viaja de localidades mais distantes, vale mesmo a pena pernoitar nesta praia. Existem bungalows e quartos no complexo turístico Villa Praia, que fica mesmo dentro do recinto. Parque Azul.

Preços e Bilhetes

A entrada na Praia das Rocas é paga, com preços a partir de 9,5 euros para adultos e 7 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos. Existe também a opção de adquirir um bilhete familiar para dois adultos e duas crianças (6-10 anos) a partir de 30 euros.

Os bilhetes podem ser comprados online através do BOL.

Como chegar

Castanheira de Pera é acessível a partir de várias vias principais, incluindo o IC8, IC3, A13, A23 e A1. A localidade encontra-se a cerca de 30 minutos de Pombal, 40 minutos de Coimbra e Tomar, 1 hora de Leiria e Castelo Branco, e menos de 2 horas de Lisboa e Porto. Veja no Google Maps como chegar à Praia das Rocas.

Veja como está a praia em direto no Beachcam:

Para uma visão em tempo real da Praia das Rocas, os visitantes podem consultar a câmara do Beachcam.