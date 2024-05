A piscina portuguesa gratuita que fez sucesso no Instagram ao ponto de duvidarem da sua cor (mas é real)

No coração da Serra do Caldeirão, no concelho de Loulé, existe um verdadeiro paraíso que merece uma visita em breve: a Fonte da Seiceira. Esta nascente de água termal férrea, que fica na aldeia do Ameixal, não só encanta pela sua beleza natural, como oferece benefícios terapêuticos para quem sofre de doenças do aparelho digestivo. E foi junto a esta fonte que se ergueu uma piscina, de acesso gratuito, para quem quer fugir ao calor nos dias mais quentes.

Esta piscina tem dado que falar nas redes sociais nos últimos dias. Tudo começou com um vídeo publicado nas redes sociais do Turismo de Loulé. O azul límpido da água integrada numa paisagem verde suscitou dúvidas entre os internautas. Muitos deles garantem que já visitaram a piscina noutros anos e que a água está longe de ter esta cor. Porém, os autores do vídeo, garantem que estiveram no local a gravar e que a água tem mesmo este tom atualmente. “A água neste momento está tal e qual como no vídeo, foi gravado há dois dias”, garantiram os responsáveis da página @mileswithmi, autores das imagens, no início de maio.

Contactado pelo IOL, o Turismo de Loulé esclarece que a cor da água está, "neste momento", tal como se vê nas imagens, já que a piscina "sofreu uma grande manutenção há menos de um mês".

A localização da Fonte da Seiceira é um convite para os amantes da natureza e para aqueles que procuram fugir à agitação das praias algarvias. Situada ao longo da estrada nacional 2, é de fácil acesso e está bem equipada. Desde casas de banho e chuveiros até parque infantil e áreas de piquenique, passando por churrasqueiras e um restaurante, este oásis na Serra do Caldeirão merece mesmo uma visita.

Junto da fonte, pode aproveitar para encher as suas garrafas com esta água rica em propriedades benéficas. Ao longo dos tempos, o Ameixial tem sido reconhecido pelas suas águas medicinais e pelo clima mediterrânico que o caracteriza, com pouca chuva e temperaturas amenas no inverno. Durante a primeira metade do século XX, tornou-se um destino de turismo de saúde, atraindo visitantes que procuravam o bem-estar e cura para doenças.

Veja o vídeo que ficou viral:

Espreite também esta reportagem da TVI, datada de 2021: