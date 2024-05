Coloque na lista: esta praia portuguesa com água cristalina merece uma visita em breve

É um verdadeiro refúgio para os amantes da natureza e para quem procura momentos de tranquilidade em dias de calor. As águas cristalinas do Rio Alviela fazem da Praia Fluvial dos Olhos d’Água um paraíso de visita obrigatória. Localizada na povoação da Louriceira, nos arredores de Alcanena, esta praia convida ao repouso nas águas tranquilas. Nesta zona, de muito calor no verão, garantimos: refrescar nesta água fluvial pura vai saber pela vida.

Este é um local que convida a família inteira. Tem parque infantil, áreas de piquenique e um restaurante local. As margens são vastas, por isso não falta espaço para posar as toalhas, e as sombras naturais das árvores fazem até dispensar o guarda-sol.

Além das águas frescas do rio Alviela, os visitantes da praia dos Olhos d’Água podem explorar outras atrações nas proximidades. O parque de campismo junto à praia convida a que fique ainda mais tempo neste ambiente de natureza idílica. Também nas imediações, encontra-se o Centro de Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio, onde as famílias podem aprender mais sobre a importância da nascente dos Olhos d’Água do Alviela e explorar os labirintos subterrâneos que a água percorre.Veja o vídeo (abaixo) e percorra a galeria acima para ver um pouco do que pode encontrar nesta praia.