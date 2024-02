"Estas plantas podem matar": este é o jardim mais perigoso do mundo e pode visitá-lo

É na pequena cidade inglesa de Alnwick que está situado um jardim extremamente peculiar. O Poison Garden, em tradução livre 'Jardim do Veneno', atrai milhares de visitantes todos os anos. Apesar de contar com mais de 100 espécies diferentes de plantas, este não é um jardim botânico comum. No 'Jardim do Veneno' as plantas podem matar. Curioso?

Aqui vai encontrar "uma combinação de túneis escuros cobertos de hera e canteiros em forma de chama que criam um jardim educativo cheio de interesse e intriga, onde as plantas mais perigosas são mantidas em gaiolas gigantes", pode ler-se no site oficial desta atração turística.

Clique na galeria e atreva-se a entrar no perigoso e peculiar 'Jardim do Veneno'.