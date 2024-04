Esta planta é muito resistente, exige poucos cuidados e afasta as moscas de casa

É conhecida como uma planta medicinal de origem mediterrânica e acredita-se que gregos e romanos a tenham usado bastante para fins medicinais. É altamente resistente à seca, gosta de solos pobres, com pouca água. Chegou a ser uma planta sagrada.

Falamos da arruda, planta também conhecida por arruda-fedida, nome revelador do cheiro que afasta as indesejadas moscas. Conhecida cientificamente como Ruta graveolens, a arruda tem sido valorizada desde a antiguidade. Mesmo atualmente, muitas culturas mantêm tradições que veem a arruda como planta protetora do lar, pendurando os seus ramos nas portas para afastar as más energias.

É uma planta perene caracterizada por folhas verde-acinzentadas em forma de lança e pode crescer até uma altura de 60 a 90 centímetros (embora em vasos o seu crescimento seja limitado) e, no verão, produz pequenas flores amarelas formadas por pétalas com centro verde intenso.

A arruda prospera com exposição solar ou em locais de meia sombra e é resistente a temperaturas de até aproximadamente -10ºC. A arruda pode ser propagada por estacas ou por sementes, que amadurecem entre agosto e outubro. As sementes podem ser semeadas em vasos ou diretamente nos locais permanentes em qualquer época do ano.

Na culinária, é utilizada para aromatizar saladas, molhos e carnes de aves e de borrego, adicionando um toque especial aos pratos, como explica um artigo da Câmara Municipal de Mafra.

Na medicina tradicional, é conhecida por fortalecer os olhos. A infusão da planta é recomendada para o tratamento da tosse e possui efeito carminativo. Na cosmética, o óleo essencial das folhas da arruda é utilizado na perfumaria, conferindo um aroma distinto e agradável.

Em decoração, a arruda é especialmente indicada para jardins rochosos, onde seu aroma repele animais indesejados, tornando-a uma opção ideal para a decoração de áreas externas.

Além disso, a planta tem propriedades repelentes de pulgas e piolhos das plantas, sendo frequentemente cultivada perto de rosas e framboesas para protegê-las dessas pragas. Nas aldeias de Portugal, é comum o cultivo da arruda para afastar o "Mafarrico" (Diabo), explica ainda a autarquia de Mafra.