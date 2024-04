É assim que deve guardar as cenouras para que durem mais tempo crocantes

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

Dependendo da forma como se guardam as cenouras, passado pouco tempo, parece que já estão moles e a ficar com a casca escura. E quando isso acontece, muito provavelmente acaba por pô-las no lixo.

Para as manter bonitas e crocantes por mais tempo, há um truque muito simples que pode fazer. Foi partilhado no TikTok @Shazoshop4u e não demora mais do que cinco minutos. E desta forma o legume vai durar muito mais tempo.

Assim que chegar a casa, pegue nas suas cenouras e coloque-as num recipiente grande com tampa e coloque água fria até cobrir completamente o legume. Tape e coloque no frigorífico.

Desta forma vai ter sempre cenouras que parecem acabadas de comprar.