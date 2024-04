Sente-se desconfortável a pedir aos convidados para se descalçarem em sua casa? Esta é a solução

Em muitos países, como no norte da Europa ou na Ásia, tirar os sapatos antes de entrar em casa de alguém é universal, automático e um gesto de boa educação. “Cada vez que entro numa casa, tiro os sapatos imediatamente na porta principal. Nunca considerei sequer que outras pessoas não o fizessem nem questionei por que o faço. Está na minha rotina e é um hábito desde que me lembro”, escreve a austríaca Marion Boigner no site Dutch Review, depois de ter ficado impressionada por nos Países Baixos este não ser um hábito enraizado. “No norte da Europa e na Áustria é considerado rude e anti-higiénico usar sapatos dentro de casa”, explica.

Em Portugal, à semelhança do que acontece nos Países Baixos, este não é um hábito enraizado na população. É natural entrar-se calçado nas casas de quem se visita e é até estranho aparecer na sala de alguém em meias. Porém, inspirados por outras culturas e mais preocupados com as limpezas, há cada vez mais portugueses a adotarem uma política de “shoes-off” (sem sapatos em casa) e isso pode trazer momentos confrangedores quando recebem convidados.

Por exemplo, uma leitora do The New York Times chegou a questionar: “Como lidamos com visitas a casas “sem sapatos”? Muitas vezes é uma surpresa, e posso não ter planeado com antecedência ter umas meias bonitas ou ter os pés arranjados. Sem falar que os sapatos fazem parte do look e mantêm os pés aquecidos. Tenho sido confrontada com esta situação com mais frequência nos últimos anos e nunca me sinto confortável em tirar os sapatos. Algum conselho?”

O desconforto desta norte-americana é comum a muitas pessoas e, por isso, se quer adotar este hábito sem ser indelicado para os seus convidados, existem soluções. Servem também para os residentes da casa para situações em que tiveram de ir a casa fazer alguma coisa que sabem que vai ser rápida.

Falamos de capas para sapatos laváveis e que podem ser armazenadas logo na entrada da casa e bem à vista de todos, para que ninguém se esqueça. Existem em vários padrões, cores e materiais. E existem até capas automáticas, em que consegue cobrir os sapatos sem usar as mãos (veja no vídeo).

Percorra a galeria acima para ver as capas que vão solucionar esta questão doméstica.