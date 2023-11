Poliamor ou relação aberta: sabe qual a diferença?

Os tempos mudam e as relações amorosas mudam com eles. E se até há pouco tempo era tabu falar em relações que tinham mais de duas pessoas, hoje em dia começa a ser um tema falado. Os novos tempos trazem novos conceitos de amor e relacionamentos e um deles é o poliamor. Já ouviu falar?

Será seguro dizer que o poliamor é um daqueles temas que ainda deixa muitos confusos. Em si, o conceito é bastante simples. Numa relação poliamorosa não há apenas duas pessoas, há vários envolvidos.

O poliamor é, no seu âmago, um vínculo amoroso, ativo e emocional entre pelos menos três pessoas. Há um compromisso entre si da mesma forma que haveria entre duas pessoas de um casal.

Tal como numa relação entre duas pessoas, numa poliamorosa, a base é a mesma: tem de haver boa comunicação, cumprimento de regras acordadas entre os vários membros da relação, respeito e sinceridade.

Para que relacionamentos poliamorosos realmente funcionem e sejam saudáveis, especialistas normalmente recomendam que as várias partes se sentem para analisar o que querem, precisam e esperam da relação, explica o El Mundo.

Poliamor é diferente de relação aberta

Quando se fala no amor moderno, há outro conceito que parece também surgir muito, o de relacionamento aberto. E apesar de este ser um modelo diferente do tradicional, é também diferente do poliamor.

Num relacionamento aberto, há um relacionamento afetivo e amoroso ente duas pessoas, mas há liberdade sexual. Ou seja, é possível ter outros parceiros sexuais sem que isso seja visto como uma traição e dependendo das regras previamente estabelecidas entre os casais.

O relacionamento aberto é também diferente do swing. Casais que praticam swing fazem, esporadicamente, trocas com outras pessoas com intenções sexuais.