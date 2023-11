Portugal na lista dos países mais admirados do mundo no Nation Brands Index 2023

Portugal ocupa o 20.º lugar do Index da Anholt-Ipsos Nation Brands, um relatório que avalia a forma como os países são percecionados no mundo. A nova edição do Nation Brands Index, relativa a 2023, coloca Portugal no top 3 dos países mais amigáveis do mundo. O primeiro lugar é ocupado pela Nova Zelândia e o terceiro pela Espanha. Além desta dimensão, e ainda no cômputo geral dos 62 países analisados no índice, Portugal é também considerado o 20.º país mais admirado do mundo.

Este ranking geral é liderado pelo Japão que ocupa pela primeira vez a posição cimeira desta lista, destronando a Alemanha que ocupa o segundo lugar (depois de nos últimos seis anos ter ocupado o primeiro lugar), seguida do Canadá na terceira posição. O Reino Unido e os Estados Unidos subiram na classificação e ficam em quarto e sexto lugar, respetivamente. A Itália caiu uma posição e ficou em quinto, enquanto a França protagonizou maior mudança de classificação entre os dez primeiros e cai do quinto para o oitavo lugar.

Esta pesquisa de países/marca é efetuada pelo consórcio Anholt-Ipsos Nation Brands e estuda a “personalidade” das nações analisando-as em função de indicadores como se o país é de confiança, amigável, alegre, criativo, forte, divertido, generoso, atrativo, competente ou sofisticado, por exemplo.

A edição deste ano, a 15ª, envolveu mais de 60 mil entrevistas on-line em 20 países, num painel com adultos com 18 anos ou mais anos. Os dados são ponderados para refletir as principais características demográficas, incluindo idade e género. O trabalho de campo foi realizado de junho a agosto deste ano.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.