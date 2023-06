No país onde se vive mais anos, todos cumprem esta rotina de exercícios de 3 minutos

Vários estudos já demonstraram que as zonas do globo onde vivem as pessoas mais velhas do mundo são também aquelas onde os habitantes são mais ativos. Os autores Hector Garcia e Francesc Miralles foram à procura dos fatores que levam a que uma determinada zona do Japão tenha maior concentração de pessoas centenárias do mundo. Desta pesquisa resultou o livro Ikigai - Viva Bem Até Aos Cem, que traz conclusões interessantes.

“Não é preciso ir ao ginásio uma hora todos os dias ou correr maratonas”, escrevem os autores, citados por um artigo da CNBC. “Como os centenários japoneses revelam, tudo que precisamos é de adicionar movimento ao nosso dia”.

Quase todas as pessoas entrevistadas pelos autores do livro disseram que praticam a rotina de exercícios ‘radio taiso’, um conjunto de movimentos muito popular há décadas no Japão. “Até os residentes da casa de repouso que visitámos dedicavam pelo menos cinco minutos todos os dias a isto, embora alguns fizessem os exercícios nas cadeiras de rodas”, escrevem os autores.

A rotina ‘radio taiso’ tem este nome porque as instruções para os movimentos começaram a ser transmitidas através da rádio em 1929. Ainda hoje, esta rotina está no ar diariamente às 6h30 numa das estações de rádio mais antigas do Japão.

Veja agora no que consiste esta rotina: