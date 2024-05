Escapadinha em junho? Saiba como poupar

Com o mês de junho à porta, aproximam-se também alguns feriados e a oportunidade de fazer umas miniférias.

Esta escapadinha não tem de ser sinónimo de um abalo nas suas finanças. Seja dentro ou fora de Portugal, existem algumas estratégias para conseguir usufruir de uns dias de descanso sem ter de gastar muito dinheiro.

Defina um orçamento

A primeira dica essencial para poupar na sua escapadinha é fazer um orçamento. Ou seja, deve definir até quanto pretende gastar. Pode definir um valor global ou ir mais longe e estabelecer limites para o alojamento, gastos com deslocações, alimentação e atividades, por exemplo.

A forma como faz o orçamento vai depender do que se adequa melhor a si e à sua família. O importante é definir quanto quer e pode gastar e não ultrapassar esse valor, para não colocar as suas finanças em risco.

Planeie as refeições para poupar

Consoante o tipo de alojamento escolhido, para poupar pode avaliar qual o melhor regime de refeições. Por exemplo, se só reservar alojamento, seja um apartamento ou moradia, pode optar por fazer algumas refeições em casa. Optar por um alojamento com a possibilidade de cozinhar é sempre uma forma de poupar nas férias.

Se ficar hospedado num hotel, avalie que tipo de rotina terá. Se quiser passear e ficar longe do hotel durante o dia pode não compensar ter regime de meia pensão ou pensão completa.

De acordo com o orçamento que estabeleceu, planeie as refeições de forma a desfrutar da sua escapadinha e, ao mesmo tempo, poupar.

Procure atividades gratuitas

Entre ir à praia, fazer caminhadas, visitar museus, a lista de atividades vai depender do tipo de escapadinha que vai fazer. Pretende uns dias de descanso ao sol? Um fim-de-semana cultural ou desportivo?

Informe-se das ofertas culturais gratuitas, na altura que vai de férias, a acontecerem em praças, parques ou jardins. Seja qual for o seu destino, vai encontrar o que fazer de forma gratuita. Desde visitas a museus, passeios organizados, concertos, feiras, as opções serão várias. Também existem sites onde pode reservar visitas guiadas gratuitas nas mais variadas cidades.

Use aplicações para o ajudar a poupar

Também pode recorrer à tecnologia para o ajudar a controlar as despesas para se manter dentro do orçamento. Se vai viajar de carro, por exemplo, instale a Viva Gas, para encontrar os postos de combustível mais baratos. E para conseguir descontos em restaurantes, descarregue o The Fork.

Se vai de férias em grupo, a aplicação móvel Splitwise não pode faltar. Esta aplicação é uma ferramenta que ajuda a controlar as despesas partilhadas, de modo que todos possam acertar contas e saldar as suas dívidas.

Esteja atento aos descontos de última hora

Apesar de o planeamento ser importante quando a missão é poupar, em algumas situações vale a pena aproveitar os descontos de última hora. É comum, nas viagens de cruzeiros, colocarem a preços reduzidos as cabines que não são tão procuradas e que ficam livres nas datas próximas da partida. O mesmo pode acontecer com os hotéis ou até voos. Por isso, se não se importar de fazer as malas de um dia para o outro, pode conseguir umas férias mais baratas do que estava à espera.