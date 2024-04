A piscina de água do mar que está à beira de uma das aldeias mais bonitas de Portugal

É cinematográfica, está bem preservada e tem imensa história para descobrir. Banhada pelo mar, esta aldeia convida a mergulhos tranquilos numa rara piscina de pedra perfeitamente integrada na falésia e que se enche e esvazia de água do mar, dançando com as marés.

Sobre a piscina, encontramos o Bar da Praia que, como se pode ver no vídeo que se segue, está mais apetecível do que nunca. Falamos, está claro, das Azenhas do Mar, no concelho de Sintra, um dos locais portugueses preferidos dos estrangeiros no Instagram.

Em 2022, tal como o IOL tinha escrito, a revista norte-americana Travel and Leisure descreveu esta pérola portuguesa como uma "jóia escondida", sendo um lugar onde as praias, a arquitetura e o silêncio se combinam em perfeita harmonia.

Localizada a menos de uma hora de Lisboa, esta aldeia tem uma beleza muito singular. No topo de uma falésia, erguem-se casas brancas que fazem lembrar uma ilha grega, proporcionando uma vista deslumbrante sobre o mar. Com cerca de 800 habitantes apenas, esta localidade costeira é um refúgio tranquilo, longe das multidões e da confusão da cidade.

Em dias de calor e mar tranquilo, é impossível resistir a um mergulho na piscina natural esculpida na base da falésia, moldada em meados do século XX. No entanto, tenha em mente que quando a maré está cheia, a piscina torna-se invisível, encontrando apenas ondas a bater na falésia. Antes de ir, veja o estado das marés no Beachcam.

Além das maravilhas naturais, a aldeia Azenhas do Mar também encanta os visitantes com a sua arquitetura peculiar. Um passeio pelas ruas estreitas revela casas tradicionais com detalhes encantadores, proporcionando uma viagem no tempo através da história desta localidade pitoresca.

A partir do centro histórico de Sintra, pode chegar aqui com uma viagem de apenas 15 a 20 minutos de autocarro.

