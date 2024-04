Sonha com uma praia deslumbrante e sem confusão? Este é o segredo mais bem guardado da zona centro

Esta praia fluvial com água cristalina fica numa Aldeia de Xisto

Sonha fugir dos carros e da confusão de algumas praias? Passa dias a idealizar praias de dunas paradisíacas e onde há muito descanso? Há uma praia secreta que garante isto tudo e é o segredo mais bem guardado da Zona Centro. Falamos da Praia do Osso da Baleia, situada em plena Mata Nacional do Urso e a única praia do Município de Pombal.

Permanece quase intocada. As suas dunas estão preservadas e são área protegida. Para evitar que se estrague este tesouro, foram construídos passadiços que garantem um acesso seguro à praia, ao mesmo tempo que protegem a vegetação das dunas. Aqui não há prédios, nem filas intermináveis.

Distinguida ao longo dos anos pela sua qualidade ambiental, a praia do Osso da Baleia tem bandeira azul desde 2004 e o seu areal dourado - que foi galardoado em 1998 – é de perder de vista. Se quiser fazer longas caminhadas à beira-mar, este é o destino ideal.

Ainda não está convencido? Apesar de ser um paraíso escondido, esta praia tem, na época balnear, nadadores-salvadores e um apoio de praia. É considerada Praia Acessível desde 2005, oferecendo condições para pessoas com mobilidade condicionada.

A Praia do Osso da Baleia fica a duas horas de Lisboa. A Figueira da Foz está mesmo ali ao lado (Fica a apenas 15 quilómetros – cerca de 15 minutos de carro). A CNN já passou por lá e, no canal norte-americano, fez questão de destacar a beleza singular da zona.