De Norte a Sul, esta é a lista completa de praias (costeiras e fluviais) com ‘Qualidade de Ouro’

Aproximando-se a época balnear de 2024, a Quercus acaba de classificar 356 praias com o prestigiado galardão de ‘Qualidade de Ouro’. Este reconhecimento, atribuído há quase 15 anos, destaca a excelência da água balnear das praias portuguesas, baseando-se exclusivamente em análises laboratoriais realizadas pelas Administrações Regionais Hidrográficas.

Neste ano, embora com uma ligeira diminuição de 38 praias em relação ao ano anterior, a lista de praias distinguidas continua a abranger uma vasta extensão do litoral e interior do país. Das 356 praias galardoadas, 291 são costeiras, 55 são interiores e 10 são de transição.

Destaque-se que a Região Tejo/Oeste lidera novamente a lista com 74 praias galardoadas, seguida de perto pela Região Norte, com 71 praias. Uma das subidas mais significativas ocorre nos Açores, com um aumento de 12 praias galardoadas, demonstrando um esforço notável na preservação da qualidade das suas águas balneares.

Por outro lado, regista-se uma descida acentuada nas Regiões do Algarve e Tejo/Oeste, com menos 26 e 24 praias galardoadas, respetivamente. Esta diminuição está principalmente associada ao incumprimento dos critérios de qualidade das análises realizadas na época balnear anterior.

Além das praias já reconhecidas, este ano há 11 zonas balneares estreantes a receberem o galardão de ‘Qualidade de Ouro’, incluindo áreas costeiras, interiores e de transição, distribuídas por várias regiões do país.

Para garantir a integridade desta distinção, as análises efetuadas cumprem rigorosos critérios, sublinha a Quercus. Entre estes, destaca-se a qualidade da água ao longo das últimas cinco épocas balneares e o cumprimento dos valores bacterianos definidos pelas diretrizes da Diretiva relativa às águas balneares.

Para conhecer em detalhe todas as praias distinguidas com ‘Qualidade de Ouro’ e as suas localizações, pode aceder à lista completa através do seguinte link: [Lista Completa de Praias com Qualidade de Ouro]

Além disso, a Quercus lançou um novo site interativo onde é possível consultar todas as praias galardoadas num mapa intuitivo, acessível em dispositivos móveis através de https://praiasouro.quercus.pt.