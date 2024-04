Este bolo de mousse de chocolate só leva 2 ingredientes (e nenhum é açúcar)

As melhores receitas com chocolate

Em alturas em que se quer ter mais cuidado com a alimentação, é normal que das primeiras coisas a serem abolidas sejam as sobremesas. Muitas delas têm demasiado açúcar e facilmente as calorias se acumulam numa pequena fatia que parece inofensiva. No entanto, há alguns doces que enganam: parecem quase pecaminosos, mas não fazem muito mal à dieta.

Este bolo de mousse de chocolate é uma dessas sobremesas que parece não ter lugar numa alimentação mais regrada. Mas basta olhar para a receita para perceber que afinal dá para se comer uma fatia sem peso na consciência.

Parth Bajaj foi quem partilhou esta receita que é quase inacreditável, não fosse feita com apenas dois ingredientes. Sem açúcar, sem ovos e sem glúten, este bolo de mousse de chocolate é surpreendente.

Bolo de mousse de chocolate

Ingredientes

Quatro maçãs

250g de chocolate preto

Essência de baunilha (opcional)

Preparação

1. Comece por tirar o caroço e descascar as maçãs, cortando-as depois em cubos. Coloque-as depois numa panela com água e coza-as até ficarem macias – isto deverá cerca de 15 minutos.

2. Derreta o chocolate. Pode fazê-lo em banho-maria ou no micro-ondas, como lhe der mais jeito.

3. Escorra a água das maçãs e coloque-as num liquidificador e acrescente o chocolate derretido. Se quiser, coloque um bocadinho de essência de baunilha. Depois é só triturar até ficar uma mistura homogénea.

4. Coloque numa forma de bolo com papel vegetal no fundo e deixe no frigorífico durante a noite para refrigerar.

5. Opcional: pode colocar chocolate em pó, pedaços de avelã ou mais chocolate derretido.