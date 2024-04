Bolo de chocolate cremoso: de comer e chorar por mais! Conheça a receita deliciosa

O que é melhor do que um bolo cremoso de chocolate (de comer e chorar por mais)? Para alguns gulosos, saberem que o bolo não tem glúten, nem açúcar refinado. Além disso, é muito simples, rápido e fácil de fazer!

Ingredientes:

5 ovos

200 g de manteiga

200 g de chocolate negro 70% de cacau

150 g de açúcar de coco ou açúcar mascavado

100 g de amêndoa moída

Framboesas para decorar (facultativo)

Preparação:

1. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C.

2. Bater a manteiga com o açúcar de coco, juntar os ovos e bater novamente. Adicionar o chocolate previamente derretido no micro-ondas e bater. Misturar a amêndoa.

3. Verter na forma e levar ao forno durante 12 minutos. Se quiserem podem deixar mais uns minutos, mas não irá ficar tão cremoso.

4. Deixar arrefecer e desenformar. Podem decorar com framboesas ou morangos. Altura para devorar esta delícia!