Rolinhos de morango e queijo creme: mal saiam do forno, vai querer comê-los todos

Estes rolinhos devem ser devorados assim que saem do forno, ou uma hora depois, vá, se colocarem a cobertura cremosa com aroma a baunilha. Ficaram com uma massa fofa, são recheados com doce de morango, utilizei doce caseiro, mas podem utilizar um doce de compra de qualidade. A combinação rolinho + cobertura apresenta um sabor idêntico a um gelado de morango. Já vos convenci a experimentarem estas maravilhas?

Massa:

280 g de farinha de trigo

75 ml de leite morno

70 g de açúcar

50 g de manteiga amolecida

2 ovos

1 colher de sopa de sumo de limão

1 colher de sobremesa de fermento de padeiro seco

Recheio:

150 g de doce de morango

1 colher de sopa de amido de milho

Cobertura:

100 g de queijo creme

100 g de manteiga sem sal, amolecida

100 g de açúcar em pó

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Massa: misturar o leite morno e o fermento. Deixar repousar 5 minutos. Bater o açúcar, ovos e manteiga. Adicionar a mistura anterior. Juntar os restantes ingredientes e amassar até que a massa descole da taça. Deixar descansar num local aquecido durante 1 hora. Estender com o rolo da massa numa superfície enfarinhada, de forma a que fique com um retângulo de 1 cm de altura.

Recheio: misturar os ingredientes e levar ao microondas durante 1 minuto. Deixar arrefecer. Espalhar na massa.

Enrolar a massa até ficar com um rolo e fatiar em porções iguais, com cerca de 2 cm de largura. Colocar num tabuleiro forrado com papel vegetal, deixar descansar durante 30 minutos. Levar ao forno, a 175º C, durante 20 minutos. Retirar e deixar arrefecer.

Cobertura: bater todos os ingredientes e colocar nos rolinhos.