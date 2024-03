Rita e Teresa foram convidadas esta semana no programa "Dois às 10" e prepararam uma conhecida uma receita criada por ambas. As gémeas são empresárias e gerem um negócio conjunto, viajando pelo país numa carrinha que vende pratos tradicionais portugueses.

As reconhecidas gémeas, conhecidas como "Twins on Fire", apresentaram uma receita exclusiva de Cachaço no Forno, que tiveram a honra de servir ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja no vídeo como se faz no vídeo.