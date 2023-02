Faltam ideias para acompanhamentos? Experimente fazer estas batatas divinais

Batatas gratinadas com queijo e ervas aromáticas

Ingredientes

450gr batatas;

200ml leite;

4 dentes de alho picados;

1 c. chá noz-moscada;

1 c. chá sal;

Tomilho picado;

Orégãos frescos picados;

3 c. sopa azeite;

100gr fatias de paiola (opcional);

200gr queijo ralado.

Preparação

1. Descasque e corte as batatas em rodelas. Coloque as rodelas de batata num pirex untado com azeite, e disponha as fatias de paiola.

2. Numa taça junte o leite, o azeite, o alho, a noz-moscada, o sal, 100gr de queijo e as ervas aromáticas. Triture tudo.

3. Regue as batatas com a mistura anterior, e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 45 minutos.

4. Polvilhe as batatas com o queijo restante, e leve novamente ao forno por 15 minutos.