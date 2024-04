Este é o segredo surpreendente para se ter uma vida mais longa, diz a ciência

Estes são os 25 piores erros que pessoas com mais de 50 anos cometem

Todos sabemos que a alimentação, o exercício físico e o estilo de vida são fatores que contribuem muito para a longevidade. Mas um estudo recente parece indicar que um dos segredos para uma vida mais longa é algo muito menos expectável. E nem dá muito trabalho.

Num estudo publicado no Revista da Sociedade Americana de Geriatria, cientistas concluíram que o otimismo parece ser o ingrediente secreto para se ter mais anos de vida.

Ao longo de 26 nos, os investigadores analisaram dados partilhados por centenas de mulheres na menopausa e concluíram que as que eram mais otimistas viviam cerca de quatro anos mais do que as que apresentavam pontuações mais baixas de otimismo.

Depois de ajustarem informações relativas a outras variáveis, tais como historial médico, educação e rendimentos, os investigadores continuaram a encontrar indícios elevados de ligação entre longevidade e um espírito otimista.

O estudo concluiu que o otimismo pode influenciar, por exemplo, a forma como o cérebro se adapta a momentos de stress e até promove a saúde, explica o Instituto Nacional do Coração, Pulmões e Sangue (NHLBI, na sigla original).