Este truque de 10 minutos com cubos de gelo vai deixar a sua roupa sem vincos

O ferro de engomar poderá parecer sempre a opção mais óbvia para dizer adeus aos vincos na roupa. No entanto, há outras formas de o fazer que acabam por ser igualmente rápidas sem lhe darem mais trabalho. Um dos truques mais práticos inclui o uso de cubos de gelo e demora apenas 10 minutos.

Para que este truque funcione, é essencial ter uma máquina de secar roupa. É nela que toda a magia acontece, com a ajuda dos cubos de gelo.

Coloque a peça engelhada na máquina de secar roupa juntamente com três ou quatro cubos de gelo e deixe-a a funcionar por cerca de 10 minutos. Os cubos de gelo vão derreter, fazendo com que a humidade dentro do tambor da máquina aumente. Consegue-se assim um efeito semelhante ao de uma máquina de engomar a vapor. As peças acabam por ficar sem vincos, com aspeto de terem acabado de ser passadas a ferro.

Caso não tenha gelo em casa, poderá sempre trocá-lo por um pano molhado, refere Lexie Sachs, uma analista de têxtil da Textiles, Paper & Plastics Lab do Good Housekeeping Institute, que partilhou a dica.

O truque já foi testado por outras pessoas, como Chris Bradford, que mostrou os resultados no seu canal de YouTube. Veja-os no vídeo abaixo.